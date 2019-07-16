粉絲許願成功 請夏攜〈Chica〉繼續活動！
KPOP 2019年7月16日 星期二11:53 施乃琪
在請夏的最新專輯〈Flourishing〉中有一首聲勢不輸主打歌的舞曲，如今她終於要在音樂節目上帶來 “Chica” 的現場表演了！
MNH Entertainment 今天（16 日）閃電宣布請夏本週將以 “Chica” 而非主打歌 “Snapping” 繼續登上音樂節目，消息一出立刻掀起粉絲的熱烈迴響。
➢ 試聽 Chica
“Chica” 是〈Flourishing〉中的第一首歌曲，請夏透露那是如今的她唱給「少女請夏」的訊息。歌詞正面地鼓勵女性、為女性賦權並帶來力量，加上鮮明強勁的節奏與請夏力道十足的詮釋，在專輯一發行後立刻成為許多人期待看見現場表演的歌曲。
請夏明晚就會在 MBC Music 播出的《Show Champion》首度公開表演 “Chica”，並在這週宣傳後為本次活動畫下句點，在那之前先來練習這首歌的應援吧！
（照片與影片來源：MNH Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞