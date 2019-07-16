粉丝许愿成功 请夏携〈Chica〉继续活动！
KPOP 2019年7月16日 星期二11:53 施乃琪
在请夏的最新专辑〈Flourishing〉中有一首声势不输主打歌的舞曲，如今她终於要在音乐节目上带来 “Chica” 的现场表演了！
MNH Entertainment 今天（16 日）闪电宣布请夏本周将以 “Chica” 而非主打歌 “Snapping” 继续登上音乐节目，消息一出立刻掀起粉丝的热烈回响。
➢ 试听 Chica
“Chica” 是〈Flourishing〉中的第一首歌曲，请夏透露那是如今的她唱给「少女请夏」的讯息。歌词正面地鼓励女性、为女性赋权并带来力量，加上鲜明强劲的节奏与请夏力道十足的诠释，在专辑一发行后立刻成为许多人期待看见现场表演的歌曲。
请夏明晚就会在 MBC Music 播出的《Show Champion》首度公开表演 “Chica”，并在这周宣传后为本次活动画下句点，在那之前先来练习这首歌的应援吧！
（照片与影片来源：MNH Entertainment）
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