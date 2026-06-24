孔曉振強勢回歸！《殺手媽咪》挑戰「職場媽媽×神秘殺手」雙重人生，與鄭準元展開反差夫妻線

如果平凡媽媽的另一個身份，竟然是傳說級殺手，會發生什麼事？孔曉振睽違15年回歸MBC新劇《殺手媽咪》，挑戰「職場媽媽×神秘殺手」的雙重人生，這場充滿危險與溫情的角色變身備受期待！

MBC新劇《殺手媽咪》由孔曉振、鄭準元、李相二、成東鎰主演，改編自同名人氣網路漫畫，講述一名擁有特殊身份的職場媽媽，在家庭與危險任務之間努力尋找平衡的故事。



劇中，孔曉振飾演Doorumy電子營業3組部長，同時也是傳說級狙擊手「翠鳥」柳寶娜。她白天是努力兼顧家庭與工作的職場媽媽，背後卻隱藏著制裁逃過法律制裁罪犯的殺手身份。結束3年育嬰假後，她將重新回到熟悉的領域，展開一段充滿刺激與挑戰的人生。



公開劇照中，孔曉振展現柳寶娜截然不同的雙面魅力。手持狙擊槍時散發冷酷殺手氣場，在職場上則展現業績第一部長的專業風範；回到家庭後，又化身溫暖親切的媽媽，在工作與生活之間努力尋找平衡。這場「殺手×職場媽媽」的特殊角色挑戰，也讓人更加期待孔曉振帶來的全新變身。



而鄭準元則飾演柳寶娜的丈夫權泰成，是一名專門追查不義事件的熱血調查記者。過去曾擔任「翠鳥」的專屬記者，為追尋真相逐漸接近妻子隱藏的秘密，也將面臨意想不到的選擇。



不同於工作上的堅毅形象，回到家庭後的權泰成則展現十足暖男魅力。他不僅是深情守護妻子的「愛妻派」，也是疼愛女兒的「女兒傻瓜」爸爸。劇中他更認為「人生中做得最好的事情，就是與柳寶娜結婚」，直球又溫暖的浪漫魅力，也讓人期待這對夫妻之間的化學反應。



製作團隊表示，孔曉振將在劇中自由穿梭於犯罪動作題材的緊張感與家庭劇的溫暖氛圍之間，而鄭準元也將展現熱血記者與溫柔丈夫的雙重魅力。危險、浪漫與家庭情感交織的《殺手媽咪》，也讓觀眾更加期待兩人帶來的全新角色挑戰，一起鎖定7月31日首播！

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