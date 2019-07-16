新劇《新入史官具海玲》正名為《新入史官丘海昤》，官方釋出主演中文名字
韓劇 2019年7月16日 星期二11:44 MiJimin
（內有長預告影片）小編真心希望每部韓劇都會先給中文名字～XD，來看看車銀優在劇中的中文名字吧！（都用了很不常見的字呢～）
即將在明天首播的 MBC 全新水木劇《新入史官具海玲》，由於官方（正名）釋出了男女主角的中文名字，所以翻譯改為《新入史官丘海昤》。
女主角的名字在網上原本翻譯為「具海玲」（구해령），正名為「丘海昤」，其實구翻成具的確也正常，而韓國人姓「丘」反而比較少見，最後一個字「昤」讀音一樣是「玲」。
男主角的名字原本翻譯為「李林」（이림），正名為「李棽」，「棽」的讀音是「深」。
新劇《新入史官具海玲》以在動盪的19世紀初受到性別歧視的女士們為主人公，講述她們力圖改變「男女有變，貴賤之分」這一恆久的真理，也是新進女史官們的宮廷生存記及桃源大君李棽和丘海昤的愛情故事。
申世景飾演「丘海昤」，她的興趣是閱讀西洋書籍，崇拜的人物是伽利略，她是不結婚而不是嫁不出去，19世紀漢陽的問題女子；車銀優飾演桃源大君「李棽」，被關在宮裡的孤獨母胎SOLO王子，在宮外則是漢陽人氣最高的戀愛小說家。過著雙重生活的日子裡，他與正直的史官、合法的跟蹤狂「丘海昤」結緣，孕育出愛情。
▼長版預告，本劇將在明日晚間20:55首播：
（圖自：MBC Drama）
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