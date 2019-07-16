MONSTA X的元虎穿泳衣現身機場上了熱搜！網民：我要是有這樣的大腿也敢天天露XD

泳衣外穿早就在女明星間流傳開來，宣美和MAMAMOO華莎當年可是以一件奢侈品牌泳衣Look震撼全場，性感效果好到爆。 只是萬萬沒想到，泳衣穿搭竟然被一位男愛豆也愛上了。
前幾天，男團MONSTA X為出席海外活動經由仁川機場前往英國，成員們悉數亮相，大展帥氣機場時尚。 而元虎的現身看呆了所有有。當天元虎衣著休閒又清亮，全身主打格紋Look，一件紅藍相間的格紋襯衫搭配白色圓領T恤，散發著大學生青春氣息。 當所有人的視線移到下半身時才發現，元虎到底穿了什麼？ 一條藍色格紋短褲，超短褲長，正好露出了元虎的大腿肌肉。
照片公開後，不少網友紛紛好奇元虎到底穿了什麼褲子。 很快就有人扒出原來這是一條來自品牌VETEMENTS的游泳褲，難怪那麼短呢。
元虎本人可能十分喜歡當天的穿搭，後來還在官方SNS上曬出了穿搭照片，坐下來的他大腿肌肉盡顯，褲子長度確實略顯小尷尬~不好看了照片的粉絲紛紛留言：「我有同款短褲，不過價格便宜很多」、「 如果我有這種大腿肌肉我也想天天露」、「同款短褲GET」等。
「圖：twitter、NATE」
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