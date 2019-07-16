金知碩帶小貓咪回家 竟招來網友罵聲一片：「為什麼不領養？ 」 終於想起來三胞胎二哥民國長得像誰了！就是這位實力小生啊～ 為了IU的顏值也一定要去看《德魯納酒店》啊！靈魂被困不能輪迴，可能是太美了吧♥ 阿米看過來！ Netmarble宣佈開發防彈少年團BTS新遊戲《Project PAN》，設計師招募中！ 《Produce X 101》最終回將提前3小時開播！ 本週五晚8點直播 《姜食堂3》殷志源實權認證！一個眼神讓姜鎬童馬上說「OK」，連李壽根都怕挨罵不敢傳達事情！ 恩靜中文熱唱孫燕姿《逆光》 澳門開騷驚喜不斷 MONSTA X的元虎穿泳衣現身機場上了熱搜！網民：我要是有這樣的大腿也敢天天露XD

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