恩靜中文熱唱孫燕姿《逆光》 澳門開騷驚喜不斷

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韓國女歌手恩靜(Eunjung)7月13日在澳門百老匯-百老匯舞台舉行《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》。

作為T-ARA出道10周年前夕的粉絲見面會，恩靜不單止表演了多首歌曲作品和跟粉絲玩互動遊戲，更秘密苦練孫燕姿的《逆光》，為粉絲送上中文歌感覺更親切。完騷後粉絲們更享有HI-5擊掌、合照等福利，跟恩靜一起留下最美好的回憶。

恩靜一出場就為粉絲送上驚喜，先在觀眾席上唱起韓劇《我身後的陶斯》的OST《Shout to the Sky》華麗登場，為粉絲來個近距離接觸，之後在唱到第二段才走上舞台，為見面會揭開序幕。與觀眾打招呼後，恩靜就跟MC談起旅行、興趣、日本出道等多個話題，又跟粉絲大玩Yes or No的真實Talk遊戲，最驚喜是恩靜突然給予全場觀眾任影相的30秒photo time，打破不少Kpop show嚴禁拍照的規定。

在恩靜唱起solo作《I'm Good》後，隨即進入遊戲部份。恩靜跟粉絲一起大玩「聽單字做動作、估歌仔、有口難言」等遊戲，場面搞笑之餘，勝出者更能夠跟恩靜單獨合照，可說是滿載而歸。之後，恩靜更來個特別大抽獎，大獎是由恩靜早前在韓國親自畫的畫作，意義重大。而作為回禮，粉絲也特別為恩靜拍攝了影片，訴說10年來對恩靜的支持，令以寵粉聞名的恩靜十分感動！

遊戲部份完結後，即正式進入見面會的演唱環節，恩靜除了大唱自己的《You are my star》、《DESIRE》、《GOOD BYE》外，更特別準備了孫燕姿的《逆光》，中文發音相當標準，令觀眾非常驚喜，將全場氣氛推上高峰。完騷後，恩靜還跟全場觀眾HI-5擊掌，為見面會劃下完美句號。

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