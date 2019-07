金知碩帶小貓咪回家 竟招來網友罵聲一片:「為什麼不領養? 」 終於想起來三胞胎二哥民國長得像誰了!就是這位實力小生啊~ 為了IU的顏值也一定要去看《德魯納酒店》啊!靈魂被困不能輪迴,可能是太美了吧♥ 阿米看過來! Netmarble宣佈開發防彈少年團BTS新遊戲《Project PAN》,設計師招募中! 《Produce X 101》最終回將提前3小時開播! 本週五晚8點直播 《姜食堂3》殷志源實權認證!一個眼神讓姜鎬童馬上說「OK」,連李壽根都怕挨罵不敢傳達事情! 恩靜中文熱唱孫燕姿《逆光》 澳門開騷驚喜不斷 MONSTA X的元虎穿泳衣現身機場上了熱搜!網民:我要是有這樣的大腿也敢天天露XD

韓國女歌手恩靜(Eunjung)7月13日在澳門百老匯-百老匯舞台舉行《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》。

作為T-ARA出道10周年前夕的粉絲見面會,恩靜不單止表演了多首歌曲作品和跟粉絲玩互動遊戲,更秘密苦練孫燕姿的《逆光》,為粉絲送上中文歌感覺更親切。完騷後粉絲們更享有HI-5擊掌、合照等福利,跟恩靜一起留下最美好的回憶。

恩靜一出場就為粉絲送上驚喜,先在觀眾席上唱起韓劇《我身後的陶斯》的OST《Shout to the Sky》華麗登場,為粉絲來個近距離接觸,之後在唱到第二段才走上舞台,為見面會揭開序幕。與觀眾打招呼後,恩靜就跟MC談起旅行、興趣、日本出道等多個話題,又跟粉絲大玩Yes or No的真實Talk遊戲,最驚喜是恩靜突然給予全場觀眾任影相的30秒photo time,打破不少Kpop show嚴禁拍照的規定。

在恩靜唱起solo作《I'm Good》後,隨即進入遊戲部份。恩靜跟粉絲一起大玩「聽單字做動作、估歌仔、有口難言」等遊戲,場面搞笑之餘,勝出者更能夠跟恩靜單獨合照,可說是滿載而歸。之後,恩靜更來個特別大抽獎,大獎是由恩靜早前在韓國親自畫的畫作,意義重大。而作為回禮,粉絲也特別為恩靜拍攝了影片,訴說10年來對恩靜的支持,令以寵粉聞名的恩靜十分感動!

遊戲部份完結後,即正式進入見面會的演唱環節,恩靜除了大唱自己的《You are my star》、《DESIRE》、《GOOD BYE》外,更特別準備了孫燕姿的《逆光》,中文發音相當標準,令觀眾非常驚喜,將全場氣氛推上高峰。完騷後,恩靜還跟全場觀眾HI-5擊掌,為見面會劃下完美句號。

由萬星國際娛樂文化主辦

