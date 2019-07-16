MONSTA X的元虎穿泳衣现身机场上了热搜！网民：我要是有这样的大腿也敢天天露XD

泳衣外穿早就在女明星间流传开来，宣美和MAMAMOO华莎当年可是以一件奢侈品牌泳衣Look震撼全场，性感效果好到爆。 只是万万没想到，泳衣穿搭竟然被一位男爱豆也爱上了。
前几天，男团MONSTA X为出席海外活动经由仁川机场前往英国，成员们悉数亮相，大展帅气机场时尚。 而元虎的现身看呆了所有有。当天元虎衣著休闲又清亮，全身主打格纹Look，一件红蓝相间的格纹衬衫搭配白色圆领T恤，散发著大学生青春气息。 当所有人的视线移到下半身时才发现，元虎到底穿了什么？ 一条蓝色格纹短裤，超短裤长，正好露出了元虎的大腿肌肉。
照片公开后，不少网友纷纷好奇元虎到底穿了什么裤子。 很快就有人扒出原来这是一条来自品牌VETEMENTS的游泳裤，难怪那么短呢。
元虎本人可能十分喜欢当天的穿搭，后来还在官方SNS上晒出了穿搭照片，坐下来的他大腿肌肉尽显，裤子长度确实略显小尴尬~不好看了照片的粉丝纷纷留言：「我有同款短裤，不过价格便宜很多」、「 如果我有这种大腿肌肉我也想天天露」、「同款短裤GET」等。
「图：twitter、NATE」
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