姜丹尼爾釜山開球影片，每個舉動都帥氣：「根本就是漫畫主人公。」
明星 2019年7月11日 星期四12:23 MiJimin
小編分享兩則蠻高清的影片給大家看看～！（笑眼太療癒了，一掃憂鬱心情）
前天姜丹尼爾出席了釜山棒球場「釜山市宣傳大使」的委任儀式，這一場活動也引發粉絲與媒體的熱烈討論。
＊更多高清圖片：時隔6個月的公開活動！姜丹尼爾出席委任儀式和開球，手上還戴著Wanna One解散演唱會戴過的手鍊！
各大媒體爭先報導姜丹尼爾的開球資訊，一進場就可以聽見粉絲們為他熱烈歡呼，一舉一動都成為討論的焦點，姜丹尼爾穿上了特別印有他英文名字「Daniel.K」的1號球衣、球帽，投球姿勢也相當標準，非常有架式。
網友反應：「根本就是漫畫主人公登場啊！」、「感覺就像在拍電影一樣」、「好令人驕傲的釜山之光」、「也太帥了吧！」、「真的是很有禮貌的孩子」、「好期待回歸啊～！加油！」、「我心跳個不停，他就像天使一樣」。
▼影片一：
（片源：CJ헬로 부산방송）
▼影片二：
（片源：캐내네）
姜丹尼爾也預計在7月底SOLO出道，新專輯與MV都在加緊準備，目前已進入最後階段。
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