姜丹尼尔釜山开球影片，每个举动都帅气：「根本就是漫画主人公。」
明星 2019年7月11日 星期四12:23 MiJimin
小编分享两则蛮高清的影片给大家看看～！（笑眼太疗愈了，一扫忧郁心情）
前天姜丹尼尔出席了釜山棒球场「釜山市宣传大使」的委任仪式，这一场活动也引发粉丝与媒体的热烈讨论。
＊更多高清图片：时隔6个月的公开活动！姜丹尼尔出席委任仪式和开球，手上还戴著Wanna One解散演唱会戴过的手炼！
各大媒体争先报导姜丹尼尔的开球资讯，一进场就可以听见粉丝们为他热烈欢呼，一举一动都成为讨论的焦点，姜丹尼尔穿上了特别印有他英文名字「Daniel.K」的1号球衣、球帽，投球姿势也相当标准，非常有架式。
网友反应：「根本就是漫画主人公登场啊！」、「感觉就像在拍电影一样」、「好令人骄傲的釜山之光」、「也太帅了吧！」、「真的是很有礼貌的孩子」、「好期待回归啊～！加油！」、「我心跳个不停，他就像天使一样」。
▼影片一：
（片源：CJ헬로 부산방송）
▼影片二：
（片源：캐내네）
姜丹尼尔也预计在7月底SOLO出道，新专辑与MV都在加紧准备，目前已进入最后阶段。
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻