遺憾！VICTON 崔秉燦因健康問題退出《Produce X 101》
KPOP 2019年7月11日 星期四12:14 施乃琪
VICTON 崔秉燦以純真性格和酒窩魅力吸引許多粉絲，沒想到已在《Produce X 101》打入前卅一強的他，不得不在此時退賽⋯⋯
Play M Entertainment 今天（11 日）發出了官方新聞稿，開門見山便表示：「本公司旗下正在參加《Produce X 101》的崔秉燦，因為健康方面的原因而必須退出節目了。」
原來崔秉燦一直以來飽受慢性阿基里斯腱炎所苦，最近症況變得更加嚴重，甚至造成他的心理壓力。「雖然一直以來崔秉燦都一邊接受治療、一邊參加比賽行程，但現在情況已經變得讓他難以繼續參賽了。本公司在與他進行深入的討論後，決定讓他退出節目。」
如此一來，《Produce X 101》今晚將在 Mnet《M! Countdown》重現的概念評價表演中，身為 SIXC 隊員的《Produce X 101》崔秉燦就不會參加。
公司最後向支持崔秉燦的粉絲致謝，然而許多粉絲得知消息後紛紛難以置信地表示：「這是開玩笑嗎？崔秉燦沒機會出道了？」、「原來崔秉燦一直在忍痛⋯⋯」等等。無論如何，希望透過節目展現了才華的崔秉燦，在好好休養後未來也能遇上大好機會！
（照片與影片來源：Play M Entertainment、Mnet）
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