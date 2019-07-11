遺憾！VICTON 崔秉燦因健康問題退出《Produce X 101》

遺憾！VICTON 崔秉燦因健康問題退出《Produce X 101》

KPOP   2019年7月11日   星期四12:14   施乃琪   36

VICTON 崔秉燦以純真性格和酒窩魅力吸引許多粉絲，沒想到已在《Produce X 101》打入前卅一強的他，不得不在此時退賽⋯⋯

Play M Entertainment 今天（11 日）發出了官方新聞稿，開門見山便表示：「本公司旗下正在參加《Produce X 101》的崔秉燦，因為健康方面的原因而必須退出節目了。」

原來崔秉燦一直以來飽受慢性阿基里斯腱炎所苦，最近症況變得更加嚴重，甚至造成他的心理壓力。「雖然一直以來崔秉燦都一邊接受治療、一邊參加比賽行程，但現在情況已經變得讓他難以繼續參賽了。本公司在與他進行深入的討論後，決定讓他退出節目。」

如此一來，《Produce X 101》‎今晚將在 Mnet《M! Countdown》重現的概念評價表演‎中，身為 SIXC 隊員的《Produce X 101》崔秉燦就不會參加。

公司最後向支持崔秉燦的粉絲致謝，然而許多粉絲得知消息後紛紛難以置信地表示：「這是開玩笑嗎？崔秉燦沒機會出道了？」、「原來崔秉燦一直在忍痛⋯⋯」等等。無論如何，希望透過節目展現了才華的崔秉燦，在好好休養後未來也能遇上大好機會！


（照片與影片來源：Play M Entertainment、Mnet）

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留言/評論
  • Hsing Yin Kuo
    喔不～秉燦一直希望從프듀出道的ㄟ😭😭
    1小時前
  • 李家欣
    😭😭😭
    39分前
  • Lam Stephanie
    😭😭
    41分前
  • 徐玲玲
    一開始公司就知道的話為何還讓他參賽，現在有機會拼出道，卻因建康問題必須退賽，利用完就丟的概念還是真為了他的健康啊…（很怒）
    1小時前
  • Sue Li
    Yammi Ma 超可惜囉
    1小時前
→更多留言...(31)
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