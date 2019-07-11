【完整聲明】強仁宣告退出 Super Junior 14 年活動正式告終
明星 2019年7月11日 星期四12:38 施乃琪
因數度酒駕而實質上中斷 Super Junior 活動多年的強仁，在今天正式決定退出團體，一起來看看他的聲明！
在今天（11 日）中午時，強仁在自己的 SNS 上發出了一篇長文，簡單問候過後便表示：「真的好久沒跟大家分享消息了，因為不是好消息，心情很沈重，但深思熟慮過後還是決定發布貼文。」
「從今開始，我要放下長久來攜手至今的 “Super Junior” 這個名字了。」強仁表示：「一直以來我對成員們都只有滿懷歉意，每天都覺得應該早點下定決心才是，但想到總是支持著不中用的我的人，還有公司同仁們的心情，總是無法輕易鼓起勇氣，也覺得這不是我能獨自決定的事情。」
強仁寫道：「然而，成員們因為我的問題，而經歷明明不應該承受的事情，看著這樣的他們，我認為再也不能拖下去了。最重要的是，我對在 14 年這麼長的時間裡總是大力給予支持的 E.L.F. 感到最最抱歉。雖然已經太遲了，但在放下 Super Junior 這個名字、獨自邁向未來的我，也會永遠把歉意和謝意放在心裡。」
「真的非常謝謝一直關心我直到最後的成員們和公司同仁，」強仁最後表示：「我會永遠支持 Super Junior 鴻圖大展的，謝謝大家。」另一方面，Label SJ 表示尊重強仁的意願：「他與公司的專屬合約並無改變，但針對未來活動也尚未決定任何事項。」
（照片來源：SM Entertainment、kanginnim、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
好複雜的感情，喜歡你的時候你在當兵，也知道了你當兵的原因，滿心期待你回來，結果一次、兩次，連我都說不出支持你的話了…好聚好散吧…
17分前
-
祝福！希望他以後也好好的，順順利利。和SUJU隊友們的友誼，應該是不會變的
1小時前
-
-
要是不捨就祝福他往後的人生吧。退隊不代表隊友間的友誼結束。只是對於團隊，這是最好的選擇了。只不過我個人看來我覺得挺好的，我不想大隊再因為他做的事被冠上“包庇犯罪者”的罪名，明明大家都那麼注重團隊，他一個人卻害了一群好哥哥。
1小時前