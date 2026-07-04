T-ara前成員柳和榮婚紗美照連發！無碼放閃「像爸爸一樣」老公

前女團T-ara成員、轉戰演員的柳和榮要嫁啦！距離9月婚禮倒數計時，6月最後一天她大方在個人IG曬出一系列絕美婚紗照，更無碼公開圈外老公的真面目，甜蜜指數破表，粉絲紛紛湧入獻上祝福！

照片中準新娘柳和榮連換好幾套婚紗，從典雅中袖緞面款到掛脖露背裙設，再到重工蕾絲裙，全都駕馭得游刃有餘，絕美顏值加上幸福笑容，完全就是被愛情滋潤的模樣！她更難得放閃，直接曝光比她大3歲的企業家老公無碼照，兩人深情對望、十指緊扣，超高顏值組合非常吸睛。



其實柳和榮先前就曾在IG悄悄透露婚訊，她用「像爸爸一樣的男人」形容未婚夫，還笑說婚後夢想一起挑戰夫妻實境節目，真實不做作的發言讓粉絲直呼超可愛！據了解，她的未婚夫圈外企業家，雖然不是演藝圈人士，但沉穩可靠的氣質，難怪能捕獲女神芳心。



2010年柳和榮以女團T-ara成員身份出道，2012年退團轉型演員，陸續演出《Mad Dog》、《愛上變身情人》等人氣韓劇，成功擺脫偶像標籤，用實力證明自己。如今事業站穩腳步之際，也找到人生另一半，可說是愛情事業兩得意！

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