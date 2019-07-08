《Running Man》四組超強嘉賓登場，LIVE表演看完忍不住起立鼓掌啊～！
綜藝 2019年7月8日 星期一11:48 MiJimin
音源女王 Gummy、人氣女團 Apink、最搶手的嘻哈導師 Code Kunst 和 Nucksal、代表性獨立樂團 Soran，這一集真的是必看啊！！！（和智孝撞臉的嘻哈歌手登場～XD）
SBS 綜藝節目《Running Man》邀請到了四組歌手，準備與成員們合作，為國內粉絲見面會準備表演，還分成了上、下兩集，一共13位嘉賓登場，場面相當浩大。
▼音源女王 Gummy 率先帶來了經典 OST《You Are My Everything》，每唱必感動啊…：
▼嘻哈界最搶手的製作人、導師 Code Kunst 和 Nucksal，一開唱氣勢就輾壓全場，蠻好奇他們會為RM準備什麼樣的歌曲，現場表演的歌曲是《香水》：
Nucksal 跟智孝真的太像了啦，網上被稱為失散多年的姐弟～XD。（第一張是網上引發話題的照片）
▼代表性的獨立樂團 Soran，在音樂節是帝王等級的團體，非常難得連同樂團成員也一起出現在綜藝節目中，表演曲目《別減肥》：
▼人氣女團 Apink 再度完整體出演 RM，live 演出《LUV》、《一點也沒有》，經常來節目已經像是家人一般的存在了，究竟她們最後會和誰一起表演呢？
還沒追昨天 EP.458 的讀者，大推必看啊～！
（圖自：SBS Running Man）
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