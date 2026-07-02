穿軍裝拿長槍帥炸！《金特務：本色回歸》玉澤演特別出演助陣蘇志燮，直言「毫不猶豫接下邀約」

《金特務：本色回歸》開播後話題持續升溫，玉澤演特別出演與蘇志燮同框對戲引發關注！

SBS《金特務：本色回歸》講述原本是「世界上最平凡的爸爸」，為了找回唯一的女兒，化身「世界上最危險的男人」展開復仇行動，開播僅2集便衝出15.7%收視，迅速成為話題之作。



此次玉澤演驚喜加入劇組，為同公司前輩蘇志燮助陣，在劇中飾演「朴英光」，與蘇志燮有多場激烈動作對手戲，兩人同框時展現強烈存在感與滿滿火花。角色設定為過去曾與「金部長」一同作戰的北派特工同期戰友，久別重逢後不僅讓劇情張力升溫，也為整體故事增添更多懸念與情緒厚度。不少觀眾在回憶片段中一度沒認出他，不知道大家有沒有認出來呢？



劇組方面也透露，玉澤演的加入將為劇情帶來意想不到的緊張感與看點，關鍵劇情中的表現值得期待。據悉拍攝時，他以軍裝造型登場，手持長槍完成訓練與出擊場面，展現強大氣場與穩定存在感，也與蘇志燮在對手戲中呈現出濃厚「戰友情」與默契。



玉澤演則表示，能與蘇志燮同台演戲讓他相當興奮，因此毫不猶豫接下邀約。他也分享拍攝現場氣氛十分溫暖，無論前輩或劇組都非常照顧他，整體拍攝過程既緊張又愉快，留下很好回憶。



而《金特務：本色回歸》第3集將於3日晚間9點50分播出，在收視持續上升之際，玉澤演的登場也讓後續劇情走向更加令人期待！

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