电影《国之语言》方面:「向全美善表示哀悼,除了媒体试映会外,不进行其他的宣传活动!」 【多图】「SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG 2019」香港特别舞台令粉丝惊喜! 被原唱认证啦!WINNER姜升润翻唱经典歌曲《不能说的秘密》,周杰伦点赞了影片! 《当恶魔呼喊你的名字时》人物海报公开,主CP就是「郑敬淏&朴诚雄」无误啊~ 韩团旋风横扫《Good Day New York》 最新主角是 THE BOYZ! ITZY录制《认哥》,金希澈更新与成员合照:「果然像我心目中的公司JYP!我们爱你朴轸永!」 请夏昨征服《人气歌谣》 回归一周连夺五冠! 热唱鬼怪《Beautiful》的蒙面歌手「帅气金代理」,掀开面罩原来是现职人气偶像! 随著圭贤的登场...《姜食堂2》瞬间变成了《姜食堂3》!七颗龙珠终於到齐,期待「曹主厨」的Pizza! 朴春首度演出《不朽的名曲》:父母总是看节目看到哭 惠利在节目中宣传亲妹的店:不当行为已自我反省 《丛林的法则》致泰方公文写明「不会拍摄捕猎场面」! 泰国拍摄当日曾被当地向导劝阻 SBS前新闻主播金成俊在地铁站偷拍女性!本人否认,但警方在他手机中找到了偷拍照片! Pentagon 敲定发片日期 时隔四个月火速回归! 四年成长 100 倍 GFRIEND 首周销量创新纪录! 音源三强联手 Heize、Suga、Giriboy 合作新歌攻占音源榜! 《Running Man》四组超强嘉宾登场,LIVE表演看完忍不住起立鼓掌啊~! 玉泽演回归小萤幕 再度挑战悬疑题材! 邕圣佑开通个人Youtube频道! 以后可以经常看到帅哥啦~ T.O.P发文暗示回归?「带给粉丝的伤痛我一定会偿还」 他在YG将何去何从 高冷不过三秒!Red Velvet队长Irene其实是小可爱本人啦 据说这是辣炒年糕界的最高尊严?!芝士培根盖年糕:看一眼就想吃啊~ 韩国SNS超人气!网红品牌推出的三色麻糬看起来好好吃呀~ 神话Eric被《在当地吃得开吗?美国篇》节目组赋予的那些「绰号」! 伯贤释出〈City Lights〉亮点集锦 三分半影片听个过瘾! ITZY 公布官方粉丝名 「只相信你们」! 《PRODUCE X 101》金曜汉出街被拍到穿不合脚的鞋子:知道真相之后超感动啊!

