《Running Man》四组超强嘉宾登场，LIVE表演看完忍不住起立鼓掌啊～！
综艺 2019年7月8日 星期一11:48 MiJimin
音源女王 Gummy、人气女团 Apink、最抢手的嘻哈导师 Code Kunst 和 Nucksal、代表性独立乐团 Soran，这一集真的是必看啊！！！（和智孝撞脸的嘻哈歌手登场～XD）
SBS 综艺节目《Running Man》邀请到了四组歌手，准备与成员们合作，为国内粉丝见面会准备表演，还分成了上、下两集，一共13位嘉宾登场，场面相当浩大。
▼音源女王 Gummy 率先带来了经典 OST《You Are My Everything》，每唱必感动啊…：
▼嘻哈界最抢手的制作人、导师 Code Kunst 和 Nucksal，一开唱气势就辗压全场，蛮好奇他们会为RM准备什么样的歌曲，现场表演的歌曲是《香水》：
Nucksal 跟智孝真的太像了啦，网上被称为失散多年的姐弟～XD。（第一张是网上引发话题的照片）
▼代表性的独立乐团 Soran，在音乐节是帝王等级的团体，非常难得连同乐团成员也一起出现在综艺节目中，表演曲目《别减肥》：
▼人气女团 Apink 再度完整体出演 RM，live 演出《LUV》、《一点也没有》，经常来节目已经像是家人一般的存在了，究竟她们最后会和谁一起表演呢？
还没追昨天 EP.458 的读者，大推必看啊～！
（图自：SBS Running Man）
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