8年感情斷裂！Code Kunst分手圈外女友，去年曾說「結婚一直拖」

韓國實力派歌手兼音樂製作人Code Kunst，與愛情長跑8年的圈外女友，終究沒能走到最後，近日傳出已低調結束戀人關係，讓不少粉絲相當震驚。

根據韓媒《TenAsia》報導，Code Kunst與同為1989年出生的圈外女友自2016年起便相互扶持、陪伴彼此走過多個年頭，是演藝圈內公認的穩定情侶。女方任職於時尚雜誌業界，能力出眾，兩人因時尚、音樂與共同飼養的寵物貓等興趣而更加契合，戀情在圈內外都備受祝福。然而經過長時間的慎重思考，兩人最終決定「退一步」，改為替彼此的未來加油，選擇各走各的路。



據身邊友人透露，Code Kunst近年來同時忙於綜藝節目錄製與音樂製作，行程滿檔、幾乎沒時間休息，即使面臨分手低潮，仍默默專注於創作與既定節目行程，用工作填滿生活。

Code Kunst去年3月曾在某檔網路綜藝上罕見鬆口對未來的想法。當時他坦言：「我也很想結婚、生小孩，但雖然每個人嘴上都會說想結，我覺得自己現在必須先有所取捨，不過我們總是把計畫往後延到『明年』，明明這些都是人生中該面對的事。」一番話透露出在事業與愛情之間的拉扯，當時就引起許多網友共鳴。



Code Kunst於2013年以單曲《Lemonade》出道，憑藉獨特音樂品味，陸續推出《花》、《JOKE!》、《XI》等多張高完成度專輯，穩坐韓國嘻哈圈代表製作人之一。不僅如此，他也在《我獨自生活》、《Show Me The Money》系列等熱門綜藝中展現機智口才與犀利評審風格，深受大眾喜愛。雖然感情路暫時畫下句點，但未來在音樂與放送活動上，仍將持續活躍，粉絲也期待他能盡快走出情傷，帶來更多好作品。

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