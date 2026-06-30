《Running Man》越南粉絲見面會突喊卡！開唱前10天緊急取消，驚爆「這原因」太尷尬

韓國超人氣綜藝《Running Man》原定下月4日在越南胡志明市西貢河畔公園舉辦的海外粉絲見面會，今（30）日驚傳因不可抗力因素確定延期，消息一出讓不少已準備搶票的鐵粉超錯愕！

根據韓媒《My Daily》報導，這場見面會原本預計全員到齊，包括國民MC劉在錫、「王鼻子哥」池錫辰、「能力者」金鐘國、Haha、宋智孝、梁世燦，以及新加入的搞笑擔當池睿恩，通通都在名單上。這也是池睿恩正式加盟節目後，首度跟著哥哥、姐姐們出征海外會粉絲，原本話題性十足，沒想到卻在最後關頭踩煞車。



雖然主辦方對外聲稱是「不可抗力因素」導致取消，但圈內知情人士透露，真正原因其實是票房不如預期，售票情況實在太慘烈，才不得不忍痛喊停。消息傳開後，韓網也掀起熱議，不少人感嘆：「票價是不是開太高了？」、「海外場越來越貴，粉絲真的負擔不起」等。



回顧《Running Man》的海外足跡，他們在韓國綜藝圈首開先例，把粉絲見面會當成偶像歌手巡演在跑！從2013年香港亞洲國際博覽館起跑，之後陸續征戰中國內地、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、台灣、澳門等地，疫情期間曾改以線上形式進行，2023年從菲律賓重啟實體場。而越南則是繼2019年之後，時隔7年預計二度造訪，如今無奈喊卡，也只能跟當地粉絲相約「下次再見」。



最近韓國藝人到海外辦見面會臨時取消的案例可說是一樁接一樁，業界分析，主因多半與票價訂得過高有關，導致粉絲寧可觀望也不願埋單，也讓主辦單位一個頭兩個大。只能說海外見面會雖然賺快錢，但要粉絲掏出荷包，還是得靠佛心價格才行啊！

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