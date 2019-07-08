音源三強聯手 Heize、Suga、Giriboy 合作新歌攻佔音源榜！
KPOP 2019年7月8日 星期一11:50 施乃琪
Heize 選在週末傍晚發行了新歌 “We Don’t Talk Together”，三位優秀音樂人的難得合作果然迅速登上音源榜寶座！
昨天（7 日）傍晚發行 “We Don’t Talk Together” 後，Heize 立刻拿下 MelOn、Genie、Bugs、Soribada 和 Olleh Music 五座音源網站的即時榜第一名；到了今天上午，她更一舉征服 Mnet 和 NAVER Music，成功通殺七大音源榜。
“We Don’t Talk Together” 融合了 Heize、Suga 與 Giriboy 三人的創作心血，其中 Suga 還擔任了歌曲製作人，而 Giriboy 則在跨刀獻聲負責饒舌。
特別的是，Heize 以特有的感性嗓音詮釋歌詞中的無奈戀情，不落俗套的編排也讓 “We Don’t Talk Together” 跳脫了常見的離別歌曲路線。最後就來再聽一次這首歌！
（照片與影片來源：Stone Music Entertainment、Big Hit Entertainment、giriboy91）
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