《金特務：本色回歸》蘇志燮回歸受矚目！公開IG唯一追蹤宋承憲的原因，感性表示：「他是我的恩人」

日前播出的《我家的熊孩子》500集特輯中，蘇志燮以特別嘉賓身分登場，不僅分享與多年摯友宋承憲一路相伴至今的深厚情誼，更公開對方成為自己SNS唯一追蹤對象的暖心原因。

節目中，主持人徐章焄好奇問道：「除了公司的官方帳號外，你的 SNS 唯一追蹤的人就是宋承憲，難道其他好朋友都不用社群軟體嗎？」對此，蘇志燮笑著點頭承認，並感性表示：「承憲哥對我來說就像恩人一樣，是我一直默默仰望的人。」



一旁的申東燁也補充，宋承憲和蘇志燮從20歲出頭就認識，一路走到現在，如同親兄弟般陪伴彼此。蘇志燮也回憶，當年家境並不寬裕，和家人住在仁川，每天往返首爾工作，光是交通費就是一筆不小的負擔。

他透露：「有一天我跟承憲哥說車費真的太貴了，沒想到他直接跟我說：『隨時都可以來我家住。』」不只宋承憲大方讓他借住，宋承憲的母親也經常親自下廚照顧他，讓蘇志燮至今仍滿懷感激，感性表示：「從那之後，他就成了我生命中非常珍貴的人。」



申東燁也分享兩人相識的趣事，笑說第一次見到蘇志燮時，因為他穿著破牛仔褲、染著一頭頭髮，還誤以為他是個「不良少年」，甚至提醒宋承憲別和這種「看起來有錢又像混混」的人走太近。沒想到後來才發現，蘇志燮其實非常善良又踏實，最後還開玩笑表示：「真正像『不良少年』的反而是宋承憲。」讓現場笑聲不斷。



另外，蘇志燮睽違多年回歸動作劇的新作《金特務：本色回歸》已於上週開播，僅播出2集便創下15.7%的亮眼收視。劇中他為了找回失蹤的女兒，再度化身傳說級特務「Code Name 66」，展開驚險刺激的復仇行動，也讓不少觀眾更加期待後續發展。



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