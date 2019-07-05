昭彌伴舞被指太搶鏡？！IG公開嗆聲：「當面對我說說看啊！ 」

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有人認為伴舞的表現欲太強、蓋過了本應是主角的昭彌，但也有人認為是昭彌不夠努力才被人搶了風頭，甚至有粉絲跑去伴舞的IG惡言相向！

近日昭彌終於SOLO出道，發行了第一支主打歌《BIRTHDAY》，本應是皆大歡喜的事情，卻先是因為彼此過於相似的服裝被批造型師不用心，隨後伴舞的表現也被罵。



原來，上月22日公開的接力舞蹈影片中，昭彌和4名伴舞一起接力跳舞，但有網友認為昭彌不僅鏡頭偏少，在表現力的方面也被伴舞們搶走風頭：「我作為粉絲是來看昭彌的，伴舞不是應該在後邊跳舞嗎？ 為什麼跑到前面來秀自己？ 」「那位伴舞還在舞台上對口型唱歌、拋wink呢！ 」



但也有人認為，昭彌本身的實力確實不足以蓋過伴舞，甚至伴舞的表情也比昭彌更加豐富、有感染力，這是歌手本人應該努力的問題。



之後有較為激進的粉絲跑去其中一名伴舞的IG上留言，結果被這名伴舞截圖公開。 那名粉絲說：「靠你的能力就算死過重生一邊都無法出道，所以趁著當伴舞的機會滿足自己的野心。 」伴舞則回嗆：「解除（帳號）非公開設定，到我面前來再說一次啊？ 」



（圖源：Youtube@M2，IG@somsomi0309）

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