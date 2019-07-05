昭弥伴舞被指太抢镜？！IG公开呛声：「当面对我说说看啊！ 」

有人认为伴舞的表现欲太强、盖过了本应是主角的昭弥，但也有人认为是昭弥不够努力才被人抢了风头，甚至有粉丝跑去伴舞的IG恶言相向！
近日昭弥终於SOLO出道，发行了第一支主打歌《BIRTHDAY》，本应是皆大欢喜的事情，却先是因为彼此过於相似的服装被批造型师不用心，随后伴舞的表现也被骂。
原来，上月22日公开的接力舞蹈影片中，昭弥和4名伴舞一起接力跳舞，但有网友认为昭弥不仅镜头偏少，在表现力的方面也被伴舞们抢走风头：「我作为粉丝是来看昭弥的，伴舞不是应该在后边跳舞吗？ 为什么跑到前面来秀自己？ 」「那位伴舞还在舞台上对口型唱歌、抛wink呢！ 」
但也有人认为，昭弥本身的实力确实不足以盖过伴舞，甚至伴舞的表情也比昭弥更加丰富、有感染力，这是歌手本人应该努力的问题。
之后有较为激进的粉丝跑去其中一名伴舞的IG上留言，结果被这名伴舞截图公开。 那名粉丝说：「靠你的能力就算死过重生一边都无法出道，所以趁著当伴舞的机会满足自己的野心。 」伴舞则回呛：「解除（帐号）非公开设定，到我面前来再说一次啊？ 」
（图源：Youtube@M2，IG@somsomi0309）
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