韓綜大地震！JTBC申請破產，《認識的哥哥》等多檔節目驚傳「全面停錄」 ！僅2檔逃過死劫

韓電視圈寒冬真的來了！陷入企業破產重整的JTBC電視台23日驚傳將暫停多檔人氣綜藝節目的拍攝作業，消息一出讓廣大韓綜迷心碎滿地。

根據韓媒《My Daily》獨家掌握的消息，JTBC已下令旗下大部分綜藝節目即日起暫停錄製，包括長壽節目《認識的哥哥》、 《離婚熟慮營》、 《Talk派員25時》等節目通通喊卡，唯獨《拜託了冰箱》和新開播的戀愛實境秀《戀愛戰爭》得以倖免，暫時維持正常製作。



不過對於這項「停拍令」，JTBC僅表示目前沒有特別立場，不願多做回應，更讓外界對電視台的財務狀況充滿疑慮。業界普遍認為，這次大規模停拍與JTBC接連爆發的債務違約風暴脫不了關係。 JTBC於本月12日因未能如期償還總額高達206億（韓幣，下同）的流動化借款，正式宣布債務違約（Default）。 緊接著14日，母公司中央控股、Contentree中央、Megabox中央、中央P&A等多家關聯公司接連向法院申請法院重整程序，JTBC也在15日跟進。



首爾破產法院23日更召集JTBC等5家關聯公司的負責人進行審問，進一步釐清財務狀況。外界推測，在資金斷鏈的壓力下，電視台不得不勒緊褲帶，先暫停製作成本較高的綜藝節目止血。

目前各節目已錄製的庫存量播出完畢後，後續時段極有可能只能靠重播墊檔。對於《認識的哥哥》這樣擁有深厚感情的國民綜藝，停拍消息無疑投下一顆震撼彈，觀眾們只能祈禱電視台能盡快度過難關，讓心愛的節目早日回歸螢光幕。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞