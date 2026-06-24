賣一杯才賺幾個錢，每月卻要幫公司養BTS！Compose Coffee加盟主怒杠總店：感受不到V的效應

韓國平價咖啡龍頭「Compose Coffee」傳出與BTS成員V洽談第三年續約，卻意外引爆加盟主集體反彈！

據悉這波廣告費用高達73.5億（韓幣，下同），加盟主得共同分攤其中40%，相當於每間店每月需額外負擔約8萬韓幣的廣告費。許多小店老闆哀號：「賣一杯美式才1500塊，扣掉成本根本賺不到錢，還得幫公司養明星？」



根據韓國外食產業界22日報導，Compose Coffee近日已向全國加盟主發送廣告費分攤同意案，並展開讚成與反對的投票表決。只要超過半數加盟主同意，公司就將與V簽下第三次續約。 Compose Coffee從2024年首次簽下V擔任代言人後，廣告規模從60億一路擴大到去年的100億，今年雖下調至73.5億，但加盟主要負擔的比率仍維持在40%，算下來每月約需繳交8萬左右，一年累計約96萬韓幣。



這筆錢對一般小店來說真的不是小數目！有加盟主忍不住向媒體大吐苦水，直言「根本感受不到所謂的BTS效應」。一位不願具名的店家無奈表示：「如果真像總公司說的那麼有效、消費者對品牌的愛好度明顯提升，那我們怎麼會反彈這麼大？賣一杯1500塊的咖啡，每個月還要被抽廣告費去請大明星，真的很無力。」他甚至透露，已有部分加盟主甚至考慮提告。

更讓加盟主氣憤的是他們質疑投票公正性。該加盟主指出，所有加盟主群組裡幾乎都是一面倒的反對聲浪，但總公司公布的投票數據卻顯示同意率不低，讓人難以信服。加盟主協商會已要求公開各分店的投票意向，卻遭總公司以「恐引發加盟店間矛盾」為由拒絕，僅願意公布整體同意與反對比率及投票參與店數。



對此Compose Coffee總公司則喊冤，強調是因為加盟主們不斷要求應對競爭對手的明星行銷策略，才會持續推動代言人續約。同時也強調今年已將總廣告費用從100億下調至73.5億，加盟主每月負擔金額也比去年少了約11.3%，總公司負擔比率維持在60%左右，已經是業界相當高的水準。總公司也表示，聘請V擔任代言人後，品牌認知度與好感度確實有顯著提升，未來仍會持續與加盟主溝通，在減輕負擔與強化品牌競爭力之間取得平衡。

這波「明星代言vs.小店生存」的戰爭，隨著投票結果即將出爐，也讓外界高度關注Compose Coffee與加盟主們的最終結局。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞