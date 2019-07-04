【近 20 年唱片累積銷量冠軍】BTS防彈少年團奪冠　前十名唯一個人歌手是 IU！

【近 20 年唱片累積銷量冠軍】BTS防彈少年團奪冠　前十名唯一個人歌手是 IU！

KPOP   2019年7月4日   星期四09:11   施乃琪   7

韓國的購物網站阿拉丁適逢廿週年，最近他們公開這 20 年來的唱片累積銷量排行榜，一起來看看前十名得主有誰吧！

阿拉丁將於 7 日提供服務滿廿週年，最近網站統計了各類別商品在這 20 年來的銷量紀錄，其中唱片類的冠軍得主正是防彈少年團！

 而第二、三名分別由 EXO 和 Wanna One 奪下，前者出道六年來人氣始終居高不下，儘管成員近年來大多專注於個人活動，每次合體依然能在全球發威；而 Wanna One 雖然是期間限定的團體，光憑短短不到兩年活動的唱片銷量，就躍上了第三名位置。

除了防彈少年團、EXO 和 Wanna One 外，SEVENTEEN、IZ*ONE、TWICE、SHInee、NU’EST、少女時代和 IU 也依序獲得第四～十名。上述這些歌手的眾多作品中，你有收藏幾組的唱片呢？


（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、SM Entertainment、Swing Entertainment、Aladin）

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留言/評論
  • 李嘉琳
    Wuli SHINee呀！！！ 真的很努力走出旁人難以駕馭的風格， 每每帶來耳目一新的作品的SHINee呀！！！
    3小時前
  • 王彩薇
    1小時前
  • ML Choo
    唯一二代男團SHINee 💕💎 一直做出不同風格的音樂 真的很棒💕
    2小時前
  • 陳奐良
    BTS NCT VAV
    2小時前
  • Car Man Park
    ~~~EXO 實力的大勢天團~~~
    2小時前
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