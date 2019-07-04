請夏談 I.O.I 合體計畫　「毫無負擔，大家都正在努力練習！」

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I.O.I 合體計畫益發明朗化之際，不少人都好奇當紅的請夏立場如何，而她的回答也總是非常溫暖！

請夏昨天（3 日）登上 MBC FM4U 廣播節目《兩點約會，我是池錫辰》時，有聽眾問道：「聽說 I.O.I 要合體了，很好奇請夏會不會覺得有負擔？」

請夏聽見這個問題後表示：「首先，很抱歉沒辦法正式地跟大家透露這個消息。在我自己出道後成為粉絲的人對這個消息感到驚慌，也有很多人問我會不會有壓力。」她強調道：「但是我完全不覺得有壓力。」

「我的心情反而很自在，因為大家都是曾經一起進行團體活動的朋友，所以覺得很開心。」請夏說道：「最近我們都正在努力地練習，希望大家多多期待！」聽見請夏回答的許多網友紛紛表示「如果是我的話一定會想把握時間多發自己的作品，請夏真了不起」、「無論是 solo 或 I.O.I 的請夏都很期待！」

最近請夏才剛發行全新迷你專輯〈Flourishing〉，並全力宣傳備受好評的主打歌 “Snapping” 展開活動；而 I.O.I 則預定於今年 10 月以 Somi 和俞璉靜除外的 9 人組合重出江湖。





（照片與影片來源：MNH Entertainment）

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