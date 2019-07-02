金秀賢經紀合約年底就到期，曝將開個人工作室捧自己

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「都教授」金秀賢終於退伍了，對粉絲們來說他的入伍期限如同5年那樣長。

許久未見的金秀賢，不但顏值依舊，而且還更多了幾分硬漢的硬氣，魅力不減反增。 而男神的回歸，大家也更加關注他未來的發展。 前期退伍的李敏鎬、姜河那、池昌旭等人都已經敲定了各自的回歸作，不知道金秀賢何時重返熒幕呢？



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而作為韓國身價最高的男演員之一，金秀賢一退伍不僅引發了粉絲們的關注，業界也面臨著重新洗牌。 3年前，金秀賢和老東家Keyeast續約，合同將於今年12月到期，已經有傳聞稱合約期結束後金秀賢將有可能成立一人工作室。



對於諸多韓媒的爆料，Keyest透露與金秀賢的合約還剩下半年，對於金秀賢想成立個人工作室的想法也早有耳聞。

不管金秀賢是否會自立門戶，毋庸置疑的是他的回歸一定會開啟事業新篇章，期待「都教授」能創造出更多經典角色吧。

「圖：KSD、TD、《來自星星的你》」

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