朴有天一審判決結果公開！ 有期徒刑10個月、緩期2年執行

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今日上午韓國水原地方法院對朴有天違反毒品管理條例的嫌疑進行一審宣判，最終量刑為有期徒刑10個月、緩期2年執行，罰款140萬韓元，朴有天隨即獲得釋放。

審理開始前，超過50名朴有天的粉絲來到現場排隊等待入場旁聽，宣判後流著淚離場。

裁判部表示：「被告人因為與黃荷娜共同購買1.5g冰毒、分7次使用的嫌疑而被審判。 （當事人）坦白犯罪事實，並全部承認有罪。 在量刑方面，像本案這樣的毒品類犯罪有嚴重的社會危害性，需要處以嚴刑。 」

關於量刑，裁判部說明道：「根據對被告人腿毛的檢測結果，已經吸冰毒很久。 考慮到被拘捕後承認犯罪，而且是初犯，在超過2個月的拘留期間表現出良好的反省面貌，認為現階段更適宜附加保護觀察或治療命令，以及緩期執行。 刑罰的目的應該是給他重新適應社會的機會。 」



此前，南陽乳業創始人的外孫女黃荷娜稱有一名藝人和自己一起吸毒，輿論猜測該藝人是朴有天，朴有天當時的所屬社C-JeS娛樂召開緊急記者會，朴 有天含淚堅決否認吸毒。 隨後，警方在4月14日對其住宅等進行收押取證，次日朴有天主動出席調查，一周後毒檢結果出爐呈陽性，但仍辯稱「不知毒品成分如何進入體內」，當日即被C-JeS解約稱「無法修復信任關係」。 被拘捕後4天，即4月29日，朴有天首次承認了大部分吸毒事實。

6月14日進行的第一次法庭辯論上，朴有天哽咽稱：「被拘留後看到親人朋友擔心我。 為我流淚的模樣，能猜到信任我的人們因為我犯下的錯而有多麼失望、流了多少淚。 真心感到自己犯了很大的罪。 」

此外，共犯黃河南將在本月10日接受第三次公審。



（圖源：KSD）

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