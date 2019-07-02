金秀贤经纪合约年底就到期，曝将开个人工作室捧自己

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「都教授」金秀贤终於退伍了，对粉丝们来说他的入伍期限如同5年那样长。

许久未见的金秀贤，不但颜值依旧，而且还更多了几分硬汉的硬气，魅力不减反增。 而男神的回归，大家也更加关注他未来的发展。 前期退伍的李敏镐、姜河那、池昌旭等人都已经敲定了各自的回归作，不知道金秀贤何时重返荧幕呢？



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而作为韩国身价最高的男演员之一，金秀贤一退伍不仅引发了粉丝们的关注，业界也面临著重新洗牌。 3年前，金秀贤和老东家Keyeast续约，合同将於今年12月到期，已经有传闻称合约期结束后金秀贤将有可能成立一人工作室。



对於诸多韩媒的爆料，Keyest透露与金秀贤的合约还剩下半年，对於金秀贤想成立个人工作室的想法也早有耳闻。

不管金秀贤是否会自立门户，毋庸置疑的是他的回归一定会开启事业新篇章，期待「都教授」能创造出更多经典角色吧。

「图：KSD、TD、《来自星星的你》」

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