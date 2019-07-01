EXO D.O.（都敬秀）今日（1日）現役入伍！SOLO曲《沒關係（That’s okay）》下午公開
明星 2019年7月1日 星期一14:32 JiaJia
對於歐吧的「小平頭」挺熟悉了…但還是有點不捨QQ等你2021年回到大家身邊！ #EXO #DO #都敬秀
繼「大哥」XIUMIN（金珉錫）後，EXO D.O.（都敬秀）成為第2位入伍的成員。他將在結束基礎軍事訓練後，作為現役軍人履行國防義務。（圖片來源：SMTOWN）
入伍前，D.O.去剔頭髮的店家在官方SNS公開他的背影照。（圖片來源：Instagram＠bit.boot）
所屬社SM娛樂雖然表示，根據D.O.本人想要安靜入伍的意願，將以非公開的形式進入陸軍訓練所。不過還是有不捨的粉絲們前往現場，並拍下照片。（圖片來源：Twitter＠missing U）
另外，D.O.為了彌補粉絲們的遺憾，將在今日（1日）下午6時（韓國時間）發表SOLO單曲《沒關係（That’s okay）》。D.O.親自參與作詞，歌詞以「若是為了自己的幸福，就算心裡流露出疲憊也沒關係」來表達，是給粉絲們的禮物。MV以動畫片製作，用感性的影像表現一個男人在養殖盆栽時，藉此獲得安慰的故事。（圖片來源：SMTOWN）
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