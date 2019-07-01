EXO D.O.（都敬秀）今日（1日）现役入伍！SOLO曲《没关系（That’s okay）》下午公开
明星 2019年7月1日 星期一14:32 JiaJia
对於欧吧的「小平头」挺熟悉了…但还是有点不舍QQ等你2021年回到大家身边！ #EXO #DO #都敬秀
继「大哥」XIUMIN（金珉锡）后，EXO D.O.（都敬秀）成为第2位入伍的成员。他将在结束基础军事训练后，作为现役军人履行国防义务。（图片来源：SMTOWN）
入伍前，D.O.去剔头发的店家在官方SNS公开他的背影照。（图片来源：Instagram＠bit.boot）
所属社SM娱乐虽然表示，根据D.O.本人想要安静入伍的意愿，将以非公开的形式进入陆军训练所。不过还是有不舍的粉丝们前往现场，并拍下照片。（图片来源：Twitter＠missing U）
另外，D.O.为了弥补粉丝们的遗憾，将在今日（1日）下午6时（韩国时间）发表SOLO单曲《没关系（That’s okay）》。D.O.亲自参与作词，歌词以「若是为了自己的幸福，就算心里流露出疲惫也没关系」来表达，是给粉丝们的礼物。MV以动画片制作，用感性的影像表现一个男人在养殖盆栽时，藉此获得安慰的故事。（图片来源：SMTOWN）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论