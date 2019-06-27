夏天来韩国要吃什么？当然是哈密瓜冰啊！ 新剧《Justice》胜诉率超高的帅气律师「崔振赫」遇上绝美正义检查官「NaNa」 宋慧乔发布离婚声明：「无法克服性格差异」 《金装律师》、《你也是人类吗》都在这里拍！介绍明洞CGV的剧场风格读书室 姜丹尼尔确定7月底出道！与人气作曲团队Devine Channel合作 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-检法2再次夺冠，风在吹猛刷新高 韩网投票「最适合穿西装的爱豆」：姜丹尼尔第一，Lisa第二 EXO聚餐为即将入伍的D.O.践行！专用聚餐POSE又上线了～ 「我们还能相信爱情吗？」宋仲基亲口证实与宋慧乔进行离婚调解中！ 《Produce X 101》金敏圭现身地铁站！身高183cm的真人帅到发光啊～ BLACKPINK 再添破亿作品 这次是夏日代表歌〈Forever Young〉！ 真的没有谁是随便成功的！作品结束后…南宫珉剪贴剧本 连「发声」都有做笔记 Red Velvet将在7月30日来港！庆祝免税店一周年 胜利涉7项罪名於6/25被移交检方...同日下午6时淡定现身高级SPA中心！

今日最劲爆的消息莫过於无数民众心目中的完美CP宋慧乔和宋仲基竟然传出了正在进行离婚调解的传闻。

据韩媒6月27日报导，宋仲基通过法律代理人朴宰贤表示：「首先向喜爱我和珍惜我的众人传达一个不好的消息，我感到很抱歉。 双方都希望圆满地结束离婚程式，而不是互相指责对方。 」



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

他补充说道：「对於私生活方面的故事，很难一一讲出来，希望大家谅解，以后我将摆脱现在的伤痛，作为演员，尽最大的努力，以好的作品回馈给大家。 」



此前双宋CP就多次爆出婚姻亮红灯的消息，宋慧乔删除了很多与宋仲基相关的照片，被拍到的各类街拍照中也未佩戴婚戒，因此被很多人质疑两个人婚姻不顺。 当时的他们一直保持沉默，原以为是谣言，没想到却听到了宋仲基的亲口证实，让不少粉丝们心碎。

「图：NATE」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻