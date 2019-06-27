「我们还能相信爱情吗？」宋仲基亲口证实与宋慧乔进行离婚调解中！
明星 2019年6月27日 星期四08:35 Rui
今日最劲爆的消息莫过於无数民众心目中的完美CP宋慧乔和宋仲基竟然传出了正在进行离婚调解的传闻。
据韩媒6月27日报导，宋仲基通过法律代理人朴宰贤表示：「首先向喜爱我和珍惜我的众人传达一个不好的消息，我感到很抱歉。 双方都希望圆满地结束离婚程式，而不是互相指责对方。 」
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他补充说道：「对於私生活方面的故事，很难一一讲出来，希望大家谅解，以后我将摆脱现在的伤痛，作为演员，尽最大的努力，以好的作品回馈给大家。 」
此前双宋CP就多次爆出婚姻亮红灯的消息，宋慧乔删除了很多与宋仲基相关的照片，被拍到的各类街拍照中也未佩戴婚戒，因此被很多人质疑两个人婚姻不顺。 当时的他们一直保持沉默，原以为是谣言，没想到却听到了宋仲基的亲口证实，让不少粉丝们心碎。
「图：NATE」
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留言/评论
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宋慧喬發佈離婚聲明：「無法克服性格差異」
https://www.koreastardaily.com/tc/news/117911
31分前
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爱情本来就是脆弱的,婚姻也只是一张证书。活得开心才是最重要的，只是大众遇到这样的事立马变幼稚园....
1小时前
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如果真是如報導所言：是跟小三（之前傳的喬妹閨蜜造型師）同居，那麼我就不為仲基難過了！
1小时前
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