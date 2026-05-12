《21世紀大君夫人》反派府院君大玩反差萌！戲內毒殺邊佑錫、戲外竟是 IU「狂粉」，片場炫耀看演唱會幸福爆棚！

MBC 熱播劇《21世紀大君夫人》本週即將迎來大結局，觀眾在緊張屏息之餘，也被最新釋出的花絮笑翻！在劇中處心積慮要除掉「大君夫婦」的頭號反派 趙在允（飾 府院君），私下竟然是女主角 IU 的狂熱迷叔（Uaena），甚至還在片場大肆炫耀追星成功的喜悅！

戲內：狠毒外公！教唆毒殺、恐嚇外孫樣樣來

在上週的劇情中，趙在允將「仁平府院君」的陰狠發揮到極致。 他不僅教唆宮女企圖毒殺理安大君（邊佑錫 飾），在計劃敗露後更毫無悔意，為了保住尹氏家族的權位，甚至對年幼的國王李允施壓威脅。

幸好理安大君及時殺到，霸氣揪住府院君衣領發出最後通牒！這幕對峙戲碼火藥味十足，讓劇迷紛紛敲碗大結局能看到大君夫婦聯手反殺這位毒辣外公！



戲外：迷叔出沒！誤闖 IU 保姆車還寫信謝罪

沒想到在花絮中，府院君卻瞬間變身「溫柔迷叔」。 這場抓衣領戲竟然是趙在允與 IU 的首度同場，趙在允一見到女神立刻露出靦腆笑容，更對著鏡頭自爆粉籍，曾成功搶票入場看 IU 演唱會，跟著搖歌曲擺應援燈、欣賞無人機表演，滿心幸福。



IU 還爆料了一個爆笑插曲：由於兩人的保姆車型號相同，趙在允有次不小心拉錯 IU 的車門，嚇得他當場「光速撤退」，事後還特地寫了手寫信貼在車窗上二度致歉，超有禮貌的行為讓 IU 印象深刻。



超強反差：片場變身演唱會解說員

最搞笑的是，在拍攝成熙周（IU 飾）宣佈離婚的戲份空檔，趙在允竟興奮地拿出手機，展示他在演唱會拍下的絕美照片和影片。 他眼中閃著光形容：「整個世界不斷變換顏色，真的太美了！」看到劇中陰險狡詐的惡人，戲外竟對著 IU 露出「姨母笑」，私下可愛模樣頓時讓人恨不起來XD



《21世紀大君夫人》將於本週五、六公開最後2集，大君夫婦將如何奪回屬於自己的地位，這位「頭號迷叔」飾演的反派又會落得什麼樣的下場呢？ 海外觀眾請鎖定Disney+同步更新！

▽第11集預告：



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