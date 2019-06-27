韓網投票「最適合穿西裝的愛豆」：姜丹尼爾第一，Lisa第二
明星 2019年6月27日 星期四09:00 Sani
不得不說這兩位都是天生的好衣架！ 尤其穿上西裝的時候，100米以外都能感受到異於常人的氣場~
近日韓國投票網站idolpick又進行了一項調查，提問：「不僅休閒裝合適，穿正裝也合適的愛豆是？ 」結果，正在準備SOLO出道的姜丹尼爾以584萬8400票的壓倒性成績佔據了第一位，第二到第五依次是BLACKPINK Lisa、NCT Mark、河成雲、BLACKPINK Jisoo：
姜丹尼爾從《Produce 101》時期就被發現擁有超寬肩膀，加上長腿、高個子、小頭小臉，不僅穿休閒裝時男友感十足：
穿上正裝更是讓人忍不住感歎：這就是為正裝而生的身材吧！
拉到近景也非~常好看：
巧的是，Lisa也擁有超出亞洲人平均水準的優秀比例，長腿寬肩、四肢纖細卻有著恰到好處的健美肌肉，加上一張娃娃臉帶來的反差萌，難怪大家都對她的西裝造型印象深刻：
搭配緊身熱褲真的又帥又性感，Lisa也太美了啦：
此外，姜丹尼爾在idolpick的男偶像個人部門中也以高票獲得第一，其後依次是Mark、河成雲、WINNER宋旻浩和姜昇潤。
（圖源：idolpick，KSD，Lisa IG，Wanna One FB等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論