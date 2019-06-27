韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-檢法2再次奪冠，風在吹猛刷新高

韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-檢法2再次奪冠，風在吹猛刷新高

韓劇   2019年6月27日   星期四09:06   6

包子_昕

 

這週（6/24、6/25）無線月火收視再次由《檢法男女2》刷新跑第一，《初次見面我愛你 》以自身最高收視圓滿落幕。有線《風在吹》催淚再破最高收視，《Abyss》則順利大結局。

無線月火MBC的《檢法男女2》6/24 再次以6.8%~8.7% 刷新高，6/25 則以 6.1%~8.3% 繼續跑第一，持續坐在無線月火收視冠軍寶座上。

KBS2《Perfume/香水》這週先掉再回升，分別是 4.3%~6.1%、5.3%~6.9%，始終保持在基本收視範圍。

落後的SBS《初次見面我愛你 》則以 2.8%~3.1%、3.9% ~4.6% 自身最高收視畫下圓滿句點。

因SBS電視台調整了月火播出內容，暫時停播迷你劇。原預定接檔的《偵探醫生》則移到 7/17 水木時段。原月火劇時段播夏季限定綜藝節目，下週預定上檔《同床異夢2 ：你是我的命運》、《燃燒的青春》，7/22 才是李瑞鎮、李昇基、朴娜萊的《小森林》首播日期。

有線月火的JTBC《風在吹》甘宇成和女兒見面太催淚了，這週分別以 5.170%、5.662% 再次刷新收視記錄，領跑有線月火收視。

tvN的《Abyss/深淵》較上週回升，以 2.043%、2.282% 大結局。

《Abyss/深淵》是朴寶英收視最差的一部劇嗎？下週接檔的是《60天，指定倖存者》，改編自美劇《指定倖存者》，由《金秘書為何那樣》共同導演柳鍾善與《成均館緋聞》作家金泰姬合作打造。池珍熙、裴宗玉、金奎吏、李俊赫主演。講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣成員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部長官朴武振，代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。20190626

#這週來不及追劇進度，跳過劇雷。

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留言/評論
  • Jinxiu Zhao
    喜歡金英光與秦基周的戲劇「初次見面我愛你」劇情輕鬆，笑料不斷，，內容好看，真的好甜又好看！
    2小時前
  • 陳雅文
    深淵雖然是好結局，可是也好草率，好難明白
    2小時前
  • Dogoss HO
    檢法2👍
    45分前
  • Happyma Song
    初次見面我愛你，我覺得蠻好看的，喜歡輕愛情喜劇可以看喔！
    1小時前
  • Cheuk Wing Lui
    檢法2是真的好看！張哲醫生很帥
    1小時前
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