李星民《百想》得獎感言惹議！事後主動聯絡申世景致意，雙方已溝通化解誤會

演員李星民就《第62屆百想藝術大賞》的獲獎感言引起爭議一事，親自聯繫演員申世京，消除了誤會。

今日（17日），李星民所屬經紀公司HB娛樂相關人士向韓媒表示：「據了解，李星民已在頒獎典禮隔日親自聯絡申世景，並就相關誤會進行溝通與化解。」此外，其所屬公司相關人員也已聯繫申世景經紀公司代表，表達歉意並進一步說明情況，雙方已消除誤會。

此前，在《第62屆百想藝術大賞》中，李星民憑電影《徵人啟弒》奪得電影部門男子配角獎，並於致詞時提及同片入圍女配角但未獲獎的廉惠蘭表示：「看到廉惠蘭入圍真的非常緊張，還在心裡替她感到可惜」，並笑稱「她沒得獎的時候，我還在心裡罵了一下」。



（延伸閱讀：《徵人啟弒》李星民奪最佳男配領獎發言卻惹議！單純開玩笑VS無禮的失言~所幸導演及時救火）

而當時電影部門女配角獎由電影《人工情報》的申世景獲得。李星民的發言雖屬玩笑性質，現場也引起笑聲，但事後在網路上仍出現兩極反應，部分網友認為該言論對同為候選並最終獲獎的申世景而言略顯不妥，引發討論。



隨著最新消息曝光，也在韓網掀起熱烈討論，韓網友紛紛表示：「申世景當然會收下了，對前輩又能怎麼樣呢...」、「哎呀，申世景應該很困惑吧」、「李星民確實是太輕率了，希望隨着年齡的增長，要小心說話」、「道了歉就行了」、「李星民因爲做了該道歉的事情所以道歉」、「申世景加油」等等。

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