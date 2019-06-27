韩网投票「最适合穿西装的爱豆」：姜丹尼尔第一，Lisa第二
明星 2019年6月27日 星期四09:00 Sani
不得不说这两位都是天生的好衣架！ 尤其穿上西装的时候，100米以外都能感受到异於常人的气场~
近日韩国投票网站idolpick又进行了一项调查，提问：「不仅休闲装合适，穿正装也合适的爱豆是？ 」结果，正在准备SOLO出道的姜丹尼尔以584万8400票的压倒性成绩占据了第一位，第二到第五依次是BLACKPINK Lisa、NCT Mark、河成云、BLACKPINK Jisoo：
姜丹尼尔从《Produce 101》时期就被发现拥有超宽肩膀，加上长腿、高个子、小头小脸，不仅穿休闲装时男友感十足：
穿上正装更是让人忍不住感叹：这就是为正装而生的身材吧！
拉到近景也非~常好看：
巧的是，Lisa也拥有超出亚洲人平均水准的优秀比例，长腿宽肩、四肢纤细却有著恰到好处的健美肌肉，加上一张娃娃脸带来的反差萌，难怪大家都对她的西装造型印象深刻：
搭配紧身热裤真的又帅又性感，Lisa也太美了啦：
此外，姜丹尼尔在idolpick的男偶像个人部门中也以高票获得第一，其后依次是Mark、河成云、WINNER宋旻浩和姜升润。
（图源：idolpick，KSD，Lisa IG，Wanna One FB等）
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