殷志源發片倒數一天！面對本業音樂坦言「極度緊張」
KPOP 2019年6月26日 星期三11:10 施乃琪
許多人也許因綜藝而喜歡上殷志源，但身為歌手的他從未忘記本業，面對好久不見的音樂作品，他也透露了真實而深刻的心情！
YG Entertainment 今天（26 日）公開了殷志源正規六輯〈G1〉的倒數海報，距離專輯問世只剩最後一天。
「每次重拾歌手這個本業，我的緊張和忐忑都嚴重到難以言喻的程度。」殷志源說道：「但要是沒有這種情緒，我的歌手生涯大概也就要結束了。」
將於 27 日發行的〈G1〉以主打歌「飛蛾」為首，收錄了 “How We Do”、”Sexy”、「垃圾」(Worthless)、”Hooligan”、”Get Ready”、「搖搖晃晃」(Tipsy)、”Hate” 以及「差不多」(Same) 共九首歌曲。作為正統的嘻哈專輯〈G1〉融入了殷志源想表達的各種主題，好比愛情、離別以及人生，並以他的音樂色彩構成一座獨特世界。
其中由 WINNER 成員宋旻浩跨刀合作的主打歌「飛蛾」顧名思義，以飛蛾撲火比喻為愛奮不顧身的心境，題材看似常見，但音樂採用了較少見的 Boom Bap 風格，日前公開 MV 預告片就立刻掀起熱烈關注。
另一方面，殷志源的個人演唱會《EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]》，將於 7 月 27、28 兩日在慶熙大學的和平殿堂登場，今晚別忘了先上網搶票！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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