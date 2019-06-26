殷志源发片倒数一天！面对本业音乐坦言「极度紧张」

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许多人也许因综艺而喜欢上殷志源，但身为歌手的他从未忘记本业，面对好久不见的音乐作品，他也透露了真实而深刻的心情！

YG Entertainment 今天（26 日）公开了殷志源正规六辑〈G1〉的倒数海报，距离专辑问世只剩最后一天。

「每次重拾歌手这个本业，我的紧张和忐忑都严重到难以言喻的程度。」殷志源说道：「但要是没有这种情绪，我的歌手生涯大概也就要结束了。」

将於 27 日发行的〈G1〉以主打歌「飞蛾」为首，收录了 “How We Do”、”Sexy”、「垃圾」(Worthless)、”Hooligan”、”Get Ready”、「摇摇晃晃」(Tipsy)、”Hate” 以及「差不多」(Same) 共九首歌曲。作为正统的嘻哈专辑〈G1〉融入了殷志源想表达的各种主题，好比爱情、离别以及人生，并以他的音乐色彩构成一座独特世界。

其中由 WINNER 成员宋旻浩跨刀合作的主打歌「飞蛾」顾名思义，以飞蛾扑火比喻为爱奋不顾身的心境，题材看似常见，但音乐采用了较少见的 Boom Bap 风格，日前公开 MV 预告片就立刻掀起热烈关注。



另一方面，殷志源的个人演唱会《EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE]》，将於 7 月 27、28 两日在庆熙大学的和平殿堂登场，今晚别忘了先上网抢票！





（照片与影片来源：YG Entertainment）

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