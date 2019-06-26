新劇《新入史官具海玲》車銀優、申世景等主演人物精緻海報公開！
韓劇 2019年6月26日 星期三10:35 MiJimin
【多圖】每一次公開的海報或劇照，構圖上真的很美耶…，讓人很期待～！
預計在七月中首播的MBC全新水木劇《新入史官具海玲》（每週三、四播出），公開了五位主演的人物海報，畫風精緻唯美，令人驚嘆不已。
《新入史官具海玲》以在動盪的19世紀初受到性別歧視的女士們為主人公，講述她們力圖改變「男女有變，貴賤之分」這一恆久的真理，也是新進女史官們的宮廷生存記及桃源大君李林和具海玲的愛情故事。
申世景飾演「具海玲」，她的興趣是閱讀西洋書籍，崇拜的人物是伽利略，她是不結婚而不是嫁不出去，19世紀漢陽的問題女子。
車銀優飾演桃源大君「李林」，被關在宮裡的孤獨母胎SOLO王子，在宮外則是漢陽人氣最高的戀愛小說家。過著雙重生活的日子裡，他與正直的士官、合法的跟蹤狂「具海玲」結緣，孕育出愛情。
兩位的顏值…真的是高到不行。
▼車銀優海報上的一句：「我不想讓你就這樣離開。」感覺可以期待一下他在劇中大展撩妹技巧。
▼申世景這次化身為美貌與智慧兼具的女官，在儒家思想根深蒂固、男尊女卑的朝鮮，成為改變這一切舊思想關鍵人物。
▼朴基雄飾演李林的哥哥「李鎮」，為保護百姓而選擇艱難道路的王世子，非常愛護弟弟。
▼李知勳
▼朴智炫
《新入史官具海玲》將在7月17日20:55首播，接檔《春夜》。
（圖自：官方劇照）
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