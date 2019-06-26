朱智勛為《李屍朝鮮3》夜間致電導演 8/24即將來台
KPOP 2019年6月26日 星期三11:15 Erin
韓國人氣男星朱智勛的亞洲巡迴見面會「All About JU JIHOON」7月21日以首爾場為起點，之後將到泰國、香港，8月24日晚間在台大體育館一樓與台灣粉絲相見歡。
繼2013年辦「With You」粉絲見面會相隔六年之後，朱智勛再度於首爾舉辦見面會，這次更要前進亞洲多國，朱智勛2006年因為演出《宮 野蠻王妃》人氣竄升，2017、2018年參與電影《與神同行》系列電影再創事業高峰，接連在電影《北風》、《七罪追緝令》累積好口碑，最近更以影集《李屍朝鮮》吸引全球觀眾目光。
正在趕拍《李屍朝鮮2》的朱智勛雖然對劇情保密到家，但因為看完劇本覺得太精彩，忍不住晚上11點打電話給導演，一直逼問導演何時會拍第三季，想知道第三季的拍攝行程，要先排出時間，他也提到拍該戲就像拍電影般一樣講究，若是要拍到第十季他也會繼續拍下去。台北站粉絲見面會將會於8月24日晚間7點在台大體育館一樓舉行，門票將於6月30日中午12點於年代售票系統正式開賣，此次的粉絲見面會票價分為台幣VIP區5800、A區5200、B區4800、C區3800元等四種，VIP區限量210張可以獲得完全限量的「朱智勛AR顯像珍藏海報」，全票種均能抽拍立得、簽名海報禮物，此外只要購票就能參加全場擊掌福利。
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照片: SYL TW / 電影劇照
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