【後記】SJ D&E《THE D&E》in TAIPEI：「不會再有分開的那一天了！現在只剩下一直見面」

演唱會結束的第二天，持續「廢人症」中…D歐吧（李東海）終於把影片放出來了！自己的應援自己指導、自己拍攝～XD
2015年6月7日，Super Junior小分隊D&E（東海、銀赫）在臺北新莊體育館舉辦《SUPER JUNIOR D&E ASIA TOUR 2015 -Present- in TAIPEI》。兩位歐吧雖然曾經隨著大隊、M隊在台灣舉行過不少演唱會和見面會，但以「D&E」的身分「登臺」是第一次，吸引不少粉絲來到現場。
經過4年，東海、銀赫陸續入伍和退伍，上週末（22日、23日）終於再以「D&E」的身分回到臺北新莊體育館，舉辦《SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in TAIPEI》啦！
如同東海的SNS更新，這兩天臺北其實是雨天，但粉絲們依然相當熱情，在場外可以看到大批人潮。大家的臉上都帶著興奮之情，因為再過幾個小時就可以看到心心念念的歐吧們了。
▲第1天：
來到臺灣，兩位歐吧超級努力地說中文，東海曾在臺灣拍攝過電視劇《華麗的挑戰》，他在演唱會上提起「往事」，說自己是「不破尚」（劇中角色），有機會的話還要拍攝臺灣的電視劇，更多次說了：「好、好、好」，全場笑聲不斷；而銀赫問ELF：「你們想我嗎？」當然得到肯定的答案！最妙的來了，東海當起銀赫的「翻譯」，中文為主、英文為輔，ELF們驚呼連連，D歐吧實在是太厲害了～
在場內、場外，其實可以看到不少「男飯」的身影。東海說：「抱歉哦，我不愛男生，但是我會記得你的。」銀赫則說：「你說你不喜歡我？我會記得你，我會讓你喜歡我！」與ELF一來一往，相當有趣。
或許是因為氣氛太好，當D&E準備要唱歌時，ELF們就會：「啊、啊、啊」、「欸、欸、欸」，希望歐吧們可以再多聊一點。銀赫委屈地說：「哪有人來看演唱會，不讓我們唱歌的啊？」東海還放下麥克風，用中文大喊：「我要唱歌！」，更擺出《Danger》的手勢。之後，東海向粉絲們表示：「我們還會再講話」，才急急忙忙地「下音樂」。
▲第2天：
東海再次當起「翻譯」。銀赫稱臺灣ELF為「老婆」，但現場太多「老婆」了，不知道真正的老婆在哪裡，然後ELF們「起哄」，東海大聲回答：「在這裡！」現場尖叫連連。銀赫還說：「演唱會後，我要去老婆家，但我不知道去誰的家」，ELF們繼續「起哄」，東海妙答：「去韓國的我的家～」又是一陣尖叫。
在跳「觸觸舞」的時候，D&E曾在第1天表示：「Dancer們自己『升級』了」，所以舞蹈動作不一樣，第2天就跳起「升級版」的「觸觸舞」。銀赫說：「我在巡迴時有個感觸，就是不管去哪裡，ELF們都是變態。」因為大家都想看D&E「脫衣服」！（大笑）脫是脫了，但D&E又穿起對方的衣服，還玩起「靈魂交換」。銀赫問：「我是誰呀？我是你們的東海，親愛的寶貝們～」東海則學著銀赫說：「老婆～」
銀赫分享了在臺灣按摩時的趣事。按摩師傅對韓國及韓國歌手不甚了解，但銀赫還是鼓起勇氣地問：「韓國歌手中，你認識誰？」師傅表示，他只認識Super Junior。銀赫憑藉著「深度訪談」的意志，繼續問：「認識哪個成員？」師傅回答：「我只認識崔始源」，還反問：「你是不是歌手？」銀赫回答：「我不是…」但是，因為ELF們這麼愛SJ，所以即便是對韓國不了解的人，也會知道SJ，讓銀赫覺得很感動，雖然自己應該要再比始源努力一點…（大笑）
hen gan dong !! Wo ai ni Taiwan ELF pic.twitter.com/Sk5uVVmVfz— Super Junior 이동해 (@donghae861015) 2019年6月24日
銀赫也表示，每次來臺灣都很期待ELF們的應援。而第2天的排字應援，是由「南區」的ELF們排出「D&E是？」，翻轉紙板後變成「永遠的愛」，讓D&E相當感動，東海還拿出自己的手機存下珍貴的一幕。銀赫還期待兩側的粉絲和搖滾區的粉絲準備「驚喜」，但大家只能閃著寶藍色的「Super棒」。結果，演唱會導演銀赫這次連自己的應援都要「指導」了，要沒有排字的ELF們作出「波浪」，場面十分壯觀。
最後，銀赫一字一句的用中文表達對粉絲們的心意，東海也說：「我們不會再有分開的那一天了。謝謝你們等我們每個人當兵回來，現在只剩下我們一直見面了」D&E在演唱會上透露，目前正在準備新專輯、新巡演，希望大家多多期待。下半年的話，應該就是大隊登場了吧～
在這裡，小編推薦大家可以看看D&E在4月宣傳《Danger》時，首個出演節目──「V LIVE」的《Rooftop Live》！因為正好是D&E首爾場的後一天，他們在節目中分享準備專輯和巡演的經過，看完會覺得：「天才作曲家李東海，真的好天才！」還有《Bout you》是如何變成「赫宰之歌」的，超級有意思～
（圖片來源：KSD、藝人SNS）
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