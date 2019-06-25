Wanna One去年捐贈的1億善款 拯救了33名心臟病患者！
明星 2019年6月25日 星期二11:55 Sani
雖然Wanna One已經解散，但他們留下的溫暖依然還在T^T
昨天，韓國心臟基金會通過官方SNS透露：「Wanna One在去年捐出的1億韓元為33名心臟病患者帶來了新的生命。 從隊長尹智聖的想法開始，再加上成員們的意見，一起打造的『HEART LIGHT：《點亮》心臟之光』活動會永遠被心臟病患者們銘記在心。 」
基金會還公開了獲救患者母親寫的信：「不知道該如何表達對Wanna One的感謝，只好不斷地說謝謝、感恩。 今年8月29日接受了肺動脈組織瓣膜手術。 作為先天性心臟病患兒的母親，經歷多次手術真的太痛苦了，單是開胸手術就有3次。 但終於能夠回到日常生活了，我們會一直帶著對Wanna One的感恩活下去。 」
另一位母親則寫道：「多虧了Wanna One的援助，讓孩子能健康成長，我們會好好把他培養成懂得報答這份恩惠的人。 感謝你們，祝你們健康，也希望你們的歌曲獲得好成績。 」
今天也是想念Wanna One，並為Wanna One自豪的Wannable❤
（圖源：IG@koreaheartfoundation）
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