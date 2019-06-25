【后记】SJ D&E《THE D&E》in TAIPEI：「不会再有分开的那一天了！现在只剩下一直见面」

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演唱会结束的第二天，持续「废人症」中…D欧吧（李东海）终於把影片放出来了！自己的应援自己指导、自己拍摄～XD



2015年6月7日，Super Junior小分队D&E（东海、银赫）在台北新庄体育馆举办《SUPER JUNIOR D&E ASIA TOUR 2015 -Present- in TAIPEI》。两位欧吧虽然曾经随著大队、M队在台湾举行过不少演唱会和见面会，但以「D&E」的身分「登台」是第一次，吸引不少粉丝来到现场。



经过4年，东海、银赫陆续入伍和退伍，上周末（22日、23日）终於再以「D&E」的身分回到台北新庄体育馆，举办《SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in TAIPEI》啦！



如同东海的SNS更新，这两天台北其实是雨天，但粉丝们依然相当热情，在场外可以看到大批人潮。大家的脸上都带著兴奋之情，因为再过几个小时就可以看到心心念念的欧吧们了。



▲第1天：

来到台湾，两位欧吧超级努力地说中文，东海曾在台湾拍摄过电视剧《华丽的挑战》，他在演唱会上提起「往事」，说自己是「不破尚」（剧中角色），有机会的话还要拍摄台湾的电视剧，更多次说了：「好、好、好」，全场笑声不断；而银赫问ELF：「你们想我吗？」当然得到肯定的答案！最妙的来了，东海当起银赫的「翻译」，中文为主、英文为辅，ELF们惊呼连连，D欧吧实在是太厉害了～

在场内、场外，其实可以看到不少「男饭」的身影。东海说：「抱歉哦，我不爱男生，但是我会记得你的。」银赫则说：「你说你不喜欢我？我会记得你，我会让你喜欢我！」与ELF一来一往，相当有趣。

或许是因为气氛太好，当D&E准备要唱歌时，ELF们就会：「啊、啊、啊」、「唉、唉、唉」，希望欧吧们可以再多聊一点。银赫委屈地说：「哪有人来看演唱会，不让我们唱歌的啊？」东海还放下麦克风，用中文大喊：「我要唱歌！」，更摆出《Danger》的手势。之后，东海向粉丝们表示：「我们还会再讲话」，才急急忙忙地「下音乐」。



▲第2天：

东海再次当起「翻译」。银赫称台湾ELF为「老婆」，但现场太多「老婆」了，不知道真正的老婆在哪里，然后ELF们「起哄」，东海大声回答：「在这里！」现场尖叫连连。银赫还说：「演唱会后，我要去老婆家，但我不知道去谁的家」，ELF们继续「起哄」，东海妙答：「去韩国的我的家～」又是一阵尖叫。

在跳「触触舞」的时候，D&E曾在第1天表示：「Dancer们自己『升级』了」，所以舞蹈动作不一样，第2天就跳起「升级版」的「触触舞」。银赫说：「我在巡回时有个感触，就是不管去哪里，ELF们都是变态。」因为大家都想看D&E「脱衣服」！（大笑）脱是脱了，但D&E又穿起对方的衣服，还玩起「灵魂交换」。银赫问：「我是谁呀？我是你们的东海，亲爱的宝贝们～」东海则学著银赫说：「老婆～」

银赫分享了在台湾按摩时的趣事。按摩师傅对韩国及韩国歌手不甚了解，但银赫还是鼓起勇气地问：「韩国歌手中，你认识谁？」师傅表示，他只认识Super Junior。银赫凭藉著「深度访谈」的意志，继续问：「认识哪个成员？」师傅回答：「我只认识崔始源」，还反问：「你是不是歌手？」银赫回答：「我不是…」但是，因为ELF们这么爱SJ，所以即便是对韩国不了解的人，也会知道SJ，让银赫觉得很感动，虽然自己应该要再比始源努力一点…（大笑）

hen gan dong !! Wo ai ni Taiwan ELF pic.twitter.com/Sk5uVVmVfz — Super Junior 이동해 (@donghae861015) 2019年6月24日

银赫也表示，每次来台湾都很期待ELF们的应援。而第2天的排字应援，是由「南区」的ELF们排出「D&E是？」，翻转纸板后变成「永远的爱」，让D&E相当感动，东海还拿出自己的手机存下珍贵的一幕。银赫还期待两侧的粉丝和摇滚区的粉丝准备「惊喜」，但大家只能闪著宝蓝色的「Super棒」。结果，演唱会导演银赫这次连自己的应援都要「指导」了，要没有排字的ELF们作出「波浪」，场面十分壮观。



最后，银赫一字一句的用中文表达对粉丝们的心意，东海也说：「我们不会再有分开的那一天了。谢谢你们等我们每个人当兵回来，现在只剩下我们一直见面了」D&E在演唱会上透露，目前正在准备新专辑、新巡演，希望大家多多期待。下半年的话，应该就是大队登场了吧～



在这里，小编推荐大家可以看看D&E在4月宣传《Danger》时，首个出演节目――「V LIVE」的《Rooftop Live》！因为正好是D&E首尔场的后一天，他们在节目中分享准备专辑和巡演的经过，看完会觉得：「天才作曲家李东海，真的好天才！」还有《Bout you》是如何变成「赫宰之歌」的，超级有意思～

（图片来源：KSD、艺人SNS）

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