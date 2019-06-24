《Produce X 101》寵粉的練習生們！一個跪地簽名一個坐等粉絲，這也太暖了吧
明星 2019年6月24日 星期一10:13 Rui
《Produce X 101》播出過半，101名成員中有走有留，不管解決如何他們中已經有不少人有了自己的粉絲群，初嘗被粉絲們捧在手心寵溺味道的練習生們也在用他們的方式關注著粉絲們。
練習生金成賢的寵粉行為是什麼？ 最近粉絲們為金成賢在地鐵站論峴站放置了看板，金成賢竟然抽空找到這裡，坐在地上等待粉絲的到來。 雖然在第2輪的排名中金成賢只排名第44位，被淘汰，但依舊有不少粉絲默默支持著他。
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另一位實力寵粉的就是練習生李漢傑了。 地點依舊是地鐵站內。 李漢傑遇到了求籤名的粉絲，他直接單腿跪地，將小本子放在腿上為粉絲送上了簽名。 而更讓人感動的是，李漢傑其實因為腳踝受傷而綁了繃帶，但他絲毫不介意，依舊選擇單膝跪地恭敬地為粉絲簽名。 難怪不少粉絲大呼被李漢傑的真摯給感動到，紛紛表示：「要一直支援李漢傑」。
「圖：theqoo」
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