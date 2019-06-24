H.O.T回來了！ 9月21/22舉辦首爾演唱會，遵守與粉絲的約定 《Running Man》劉在錫戴上泳帽後視覺大衝擊：這不是朴明洙嗎？XD 李昇基加盟新綜藝，搭檔竟是劉以豪！粉絲申請開放中！ 一邊是孔劉現身巴黎看秀被他的少年感震驚；一邊是金材昱一絲不露卻這麼性感！ 《Produce X 101》寵粉的練習生們！一個跪地簽名一個坐等粉絲，這也太暖了吧 元斌婚後9年空白期無作品！錯過這麼多好作品實在太遺憾了～ Zimzalabimzimzimzimzalabimzim.....洗腦了！Red Velvet澀琪親自示範那些被淘汰的舞蹈動作，看著都好累XD 《阿斯達年代記》BLACKPINK JISOO作為宋仲基的〇〇〇登場！ 夏天食欲不振請看BTS防彈少年團大哥JIN：我要和芝士過一輩子！ 姜丹尼爾久違更新IG！接連PO照暗示SOLO專輯錄製完畢：「重新開始！ 」

曾經表示「外貌不是一切」、結婚後幾乎處於半隱退狀態的元斌，2010年拍完電影《大叔》之後再也沒有拍過任何影視劇作品，只在廣告中亮相的他被網民調侃是「有錢任性」。

9年的空白期裡，元斌其實也拒絕過N部作品，被他拒絕的作品也成就了其他演員，今天我們就一起來看看吧。



《太陽的後裔》



讓亞洲掀起兵哥哥熱潮的《太陽的後裔》，宋仲基因為柳時鎮大尉一角晉身為韓流巨星，熱度至今不減。 編劇金恩淑曾在採訪中透露，在她心目中柳時鎮大尉的第一人選就是元斌，沒想到卻被他拒絕了。 而趙寅成和孔劉也無意出演，最終角色落到了宋仲基身上。

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《釜山行》（又譯《屍速列車》）



2016年的一部《釜山行》堪稱是韓國影壇的奇跡，小成本製作卻創下了驚人票房。 孔劉在劇中擔任男一號，而最開始挑選男主角時，元斌和李秉憲皆因有其他行程而婉拒。 後來外界才得知，讓元斌推掉《釜山行》的工作竟然是咖啡廣告~~讓元斌的粉絲大呼遺憾。

《與神同行》



元斌又一次和人氣作品擦肩而過。 兩部號召接近2700萬觀影人數的《與神同行》系列，河正宇扮演的江林最先找到了元斌、孔劉和金宇彬。 據知情人士透露，元斌在看過劇本、出演陣容等之後還是推辭了。 原作漫畫家還在某節目中公開表示過：「看到新聞報道說元斌可能出演的時候真的超級期待，真的很想他來演。 」

《軍艦島》



知名導演柳承莞繼《老手》之後的又一力作，試鏡一開始劇組就找到了元斌，但沒想到卻被他拒絕了。 據悉，比起這類巨制大片，元斌更希望出演編劇主義的影片。 幾年前他曾約定出演李滄東導演的作品，但相關作品未能開機，而他也一直在等待，最後該角色又是由宋仲基出演。

此外，元斌還婉拒了《The King To Hearts》中李昇基與《那年冬天風在吹》中趙寅成的角色。



「圖：各影視劇宣傳照」

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