《Produce X 101》宠粉的练习生们！一个跪地签名一个坐等粉丝，这也太暖了吧
明星 2019年6月24日 星期一10:13 Rui
《Produce X 101》播出过半，101名成员中有走有留，不管解决如何他们中已经有不少人有了自己的粉丝群，初尝被粉丝们捧在手心宠溺味道的练习生们也在用他们的方式关注著粉丝们。
练习生金成贤的宠粉行为是什么？ 最近粉丝们为金成贤在地铁站论岘站放置了看板，金成贤竟然抽空找到这里，坐在地上等待粉丝的到来。 虽然在第2轮的排名中金成贤只排名第44位，被淘汰，但依旧有不少粉丝默默支持著他。
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另一位实力宠粉的就是练习生李汉杰了。 地点依旧是地铁站内。 李汉杰遇到了求签名的粉丝，他直接单腿跪地，将小本子放在腿上为粉丝送上了签名。 而更让人感动的是，李汉杰其实因为脚踝受伤而绑了绷带，但他丝毫不介意，依旧选择单膝跪地恭敬地为粉丝签名。 难怪不少粉丝大呼被李汉杰的真挚给感动到，纷纷表示：「要一直支援李汉杰」。
「图：theqoo」
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