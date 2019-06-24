H.O.T回來了！ 9月21/22舉辦首爾演唱會，遵守與粉絲的約定 《Running Man》劉在錫戴上泳帽後視覺大衝擊：這不是朴明洙嗎？XD 李昇基加盟新綜藝，搭檔竟是劉以豪！粉絲申請開放中！ 一邊是孔劉現身巴黎看秀被他的少年感震驚；一邊是金材昱一絲不露卻這麼性感！ 《Produce X 101》寵粉的練習生們！一個跪地簽名一個坐等粉絲，這也太暖了吧 元斌婚後9年空白期無作品！錯過這麼多好作品實在太遺憾了～ Zimzalabimzimzimzimzalabimzim.....洗腦了！Red Velvet澀琪親自示範那些被淘汰的舞蹈動作，看著都好累XD 《阿斯達年代記》BLACKPINK JISOO作為宋仲基的〇〇〇登場！ 夏天食欲不振請看BTS防彈少年團大哥JIN：我要和芝士過一輩子！ 姜丹尼爾久違更新IG！接連PO照暗示SOLO專輯錄製完畢：「重新開始！ 」

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