一邊是孔劉現身巴黎看秀被他的少年感震驚；一邊是金材昱一絲不露卻這麼性感！
明星 2019年6月24日 星期一11:15 Rui
近日，巴黎男裝周正在如火如荼的在進行中，除了秀場上超模的帥氣身影，各路明星的看秀造型也很有看頭呢！
先來看看帥大叔孔劉。 最近他現身巴黎看秀，他穿著LV19年秋冬款現身Louis Vuitton2020男裝秀場。 身高184cm的孔劉西裝疊穿，非常有個性。 只是孔劉明明都已經40歲了，卻依舊保持著那股少年感~
外套下面孔劉穿得是一件非常簡單的黑色T恤，滿滿的舒適感撲面而來，真的是有顏任性，隨便穿件T恤都敢來看秀，哈哈哈哈~
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接著就是近期人氣火爆的「金館長」金材昱。 他參加了Dunhill2020春夏時裝秀，以一身灰色西裝+淺紫色襯衣登場。 不同於傳統正式的西服，金材昱所穿的西褲是拖地闊腿褲，將原本就有大長腿的他襯托得腿長2米8，脖子以下全是腿。 西裝也不好好穿在身上，隨性地朝肩上一搭，露出絲質襯衣，給人以慵懶痞帥感。 金材昱上揚的嘴角看上去是壞壞的笑容，讓人欲罷不能啊。
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