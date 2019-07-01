這次是真的確定啦！I.O.I在解散2年半後宣布重組，將在10月以9人團形式回歸！
KPOP 2019年7月1日 星期一13:52 Yuan
日前，就一直傳出《PRODUCE 101》組成的限定女團I.O.I要重組的消息，昨日在官方推特也公開了正式消息啦！
「大家好，我們是I.O.I，最後的演唱會上我們許下約定『再次相見』，就像粉絲們期盼的那樣，我們也一直夢想著重組並在各自的位置上努力奔跑向前。2019年10月，金世正、磪有情、金請夏、金素慧、周潔瓊、鄭彩娟、康美娜、金度延、林娜榮，我們決定將以I.O.I的名字提前站在大家面前。」
「為了期待一直等著我們的粉絲們，想要快點和大家相見的心是最急切的，對於沒能一起的全昭彌和俞璉靜。我們將會給予他們應援和力量。之後以I.O.I名字進行一且準備活動時，將隨時和粉絲們溝通，再次向等待我們的粉絲們表達真心的感謝。」
今日也有媒體報導：「I.O.I在今日進行新專輯封面拍攝，正式開始準備回歸。」正式消息一公開，也讓不少粉絲直呼：「終於等到了」、「超級期待」、「終於等到了」、「Yes！I love it！」、「真的是奇蹟呀」等等，相信有不少人也都很期待吧！
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