这次是真的确定啦！I.O.I在解散2年半后宣布重组，将在10月以9人团形式回归！
KPOP 2019年7月1日 星期一13:52 Yuan
日前，就一直传出《PRODUCE 101》组成的限定女团I.O.I要重组的消息，昨日在官方推特也公开了正式消息啦！
「大家好，我们是I.O.I，最后的演唱会上我们许下约定『再次相见』，就像粉丝们期盼的那样，我们也一直梦想著重组并在各自的位置上努力奔跑向前。2019年10月，金世正、磪有情、金请夏、金素慧、周洁琼、郑彩娟、康美娜、金度延、林娜荣，我们决定将以I.O.I的名字提前站在大家面前。」
「为了期待一直等著我们的粉丝们，想要快点和大家相见的心是最急切的，对於没能一起的全昭弥和俞琏静。我们将会给予他们应援和力量。之后以I.O.I名字进行一且准备活动时，将随时和粉丝们沟通，再次向等待我们的粉丝们表达真心的感谢。」
今日也有媒体报导：「I.O.I在今日进行新专辑封面拍摄，正式开始准备回归。」正式消息一公开，也让不少粉丝直呼：「终於等到了」、「超级期待」、「终於等到了」、「Yes！I love it！」、「真的是奇迹呀」等等，相信有不少人也都很期待吧！
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