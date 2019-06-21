Burning Sun代表李文浩淚灑庭審現場：「家有患癌老父，懇請保釋盡孝」

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昨日韓國中央地方法院召開了針對Burning Sun代表李文浩的第一次公審，李文浩辯稱「錯把毒品看成是安眠藥才服用」，並要求保釋「照顧患癌的父親和年邁的母親」。

李文浩被懷疑從去年到今年2月於首爾江南夜店等地服用甩頭丸（快樂丸）、K份等毒品多達十幾次，且在體內檢出了毒品成分，此外還向Burning Sun顧客售賣毒品，但他本人對此表示全部否認。 李文浩律師稱：「有可能是在客人勸酒時喝下的。 而且毒品與掰開存放的安眠藥看起來很像，他錯以為是女友開的安眠藥才服用的。 」



李文浩在公審最後發言，哽咽稱：「從小經歷了很多事，經歷坎坷。年老的父親最後看到我竟是被逮捕、監禁、穿著囚衣的模樣。 對父母不孝的罪責感令我每一天都很難熬。 能贍養父母的人僅自己一個。 父親需要持續接受抗癌治療和手術，如果沒有我，他的生計和住院費都會很困難。 如果能獲得保釋看，我會盡全力贍養生病的父親和年邁的父親。 」

網友對李文浩的發言感到憤懣不平：「給別人家的孩子喂毒品、進行性侵，自己卻擔心起父親的贍養問題了？ 」

隨後的拘束適否審（法院對已被刑事拘留的犯罪嫌疑人重新審核刑事拘留合法性）非公開進行、李文浩父母旁聽，最終，法院根據李文浩在調查期間的態度，認為他存在毀滅證據的可能，拒絕了保釋申請。



（圖源：KSD）

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